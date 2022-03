Casarin sul rigore negato al Torino contro l'Inter: "Lo avrebbe visto anche un bambino"

Ai microfoni di Radio Rai, l'ex arbitro, Paolo Casarin, ha commentato il rigore non assegnato al Torino ieri sera contro l'Inter

Ai microfoni di Radio Rai, l'ex arbitro, Paolo Casarin, ha commentato il rigore non assegnato al Torino ieri sera contro l'Inter: "Dovrei sentire cosa si sono detti Guida e Massa ma voglio parlare del VAR. L'arbitro non può rivedere l'azione, questo sistema è stato fatto per far sì che si possa fare questo: il direttore di gara deve essere umile e il VAR non può mettersi da parte, altrimenti è un fallimento.

Bisogna prendere provvedimenti, bisogna lavorare in due. Tanti protocolli inutili sono stati emessi per complicare la vita. Il rigore è elementare, anche un bambino l'avrebbe visto".