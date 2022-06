Casini: “Indice di liquidità? La Lega di A non ha avuto l’ascolto che meritava”

Lorenzo Casini, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi pure sulla battaglia vinta contro la Figc sull’indice di liquidità

Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi pure sulla battaglia vinta contro la Figc sull’indice di liquidità: "Quel che non ha funzionato sono tempistica e modi con cui sono state introdotte misure con effetti retroattivi. La A non ha avuto l’ascolto che meritava, la Lega lo ha rappresentato più volte e alla fine siamo stati costretti a difenderci con un ricorso che è stato parzialmente accolto dal massimo organo di giustizia sportiva, il Collegio di garanzia del Coni a Sezioni unite".

Continua Casini: "La questione poteva finire così, ma la Figc invece di convocare subito un consiglio federale, non ha accettato la pronuncia della giustizia sportiva e della sua Cassazione, il che mi preoccupa molto perché è un grave precedente per l’intero sistema. Ha inspiegabilmente fatto ricorso al Tar contro un dispositivo, senza neanche attendere la decisione e le motivazioni del Collegio; e ha perfino chiesto la sospensione del dispositivo in via cautelare, quando non esiste alcun pericolo per il campionato di A e per le squadre. Io spero solo ci si metta a lavorare insieme il prima possibile per le vere riforme che servono al calcio italiano".