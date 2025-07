Caso Calhanoglu, Biasin controcorrente: "Contento di Lautaro, meglio non nascondere il problema"

L'Inter si ritrova uno spogliatoio diviso dopo il botta e risposta tra Lautaro Martinez, il presidente Beppe Marotta e Calhanoglu. Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin, ai microfoni di Telelombardia, ha commentato così la vicenda: "E' un bel delirio. Lautaro si dimostra capitano e preferisce mettere sul piatto il problema piuttosto che nasconderlo. Rimandandolo si rischiava di compromettere la prossima stagione. Si è generata confusione ma io sono contento che Lautaro abbia detto quello che ha detto.

Meglio affrontare adesso il problema: chi vuole stare sulla barca deve essere convinto, chi ha dubbi e magari sta lavoricchiando per andare altrove lo faccia sapere subito. Calhanoglu? Non mi meraviglio, non punto il dito contro di lui se va al Galatasaray perché pensa che la sua avventura all'Inter sia finita. Il problema è far finta che non si voglia fare una cosa".