Caso Calhanoglu, Di Canio: "Lautaro devastante, ma a Monaco deprimente anche lui”

L'ex calciatore Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport 24, ha commentato la tensione in casa Inter dopo le accuse del capitano Lautaro Martinez a Calhanoglu: “Credo sia qualcosa di gravissimo, Marotta ha individuato in Calhanoglu l’obiettivo ed è una cosa devastante. Non tocchi solo il calciatore, ma l’uomo, la persona. Ha risposto anche la moglie, io non so cosa stia accadendo in questo momento: è evidente che ci sia una diatriba, magari Calhanoglu vuole andare via in modo più semplice. Ma sono cose normalissime.

Quello che ha tirato Lautaro addosso a Calhanoglu è qualcosa di definitivo e devastante. L’aggravante sta nel fatto che lo stesso Lautaro a Monaco abbia giocato una partita deprimente, come tutti. Fosse venuto dopo una bella prestazione di tutti tranne Calhanoglu, potevo anche capirlo. Farebbero bene a dividersi, a questo punto è stato toccato anche l’orgoglio”.