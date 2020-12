Caso Juve-Napoli, Bellinazzo: "Il protocollo non aveva tenuto conto dell'intervento delle ASL..."

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, ha parlato delle sentenza riguardo Juve-Napoli ai microfoni di Radio 24: "La spiegazione è nella natura stessa dei giudizi dei tribunali federali e del collegio di garanzia. FIGC ha giustizia disciplinare, si sono concentrati sui comportamenti del Napoli giudicati non corretti. Il collegio del Coni guarda prima che ai comportamenti, alle fonti del diritto. Adlilà del dolo del Napoli, c'è prerogativa delle Asl che consente di superare un accordo tra privati come il protocollo e un'azione può essere intrapresa per motivi di salute. Questa decisione crea una disparità di trattamenti ed evidenza il vulnus di un protocollo che non aveva tenuto conto della possibilità della Asl di intervenire".