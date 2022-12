Caso Juve, Sarri interrogato: "3 mensilità rinviate, in caso di esonero c'era l'incentivo...."

Continuano ad emergere dettagli sugli interrogatori dei calciatori della Juventus sentiti in procura a Torino alcuni mesi fa sul caso stipendi

Continuano ad emergere dettagli sugli interrogatori dei calciatori della Juventus sentiti in procura a Torino alcuni mesi fa sul caso stipendi relativo alla primavera del 2020. Maurizio Sarri , allenatore a quei tempi dei bianconeri, spiega invece così la sua versione, riportata da gazzetta.it: " Parlai al telefono con Paratici perché eravamo in lockdown. Mi disse che c'era già l'accordo con i calciatori e che sarebbe stato opportuno che anche io mi accodassi.

A me è stata proposta solo la rinuncia di quattro mesi, con tre mesi che sarebbero stati pagati sul contratto dell'anno dopo". Sarri si è preoccupato di poter essere esonerato: "Ma alla fine è stato previsto per me l'incentivo all'esodo in caso di esonero".