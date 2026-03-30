Caso Lukaku, Bruscolotti: "Un colpo per Conte! Rapporto oltre il campo”

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"C'è un regolamento interno e se prendi decisioni diverse è chiaro che devi pagare la multa".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato del caso Lukaku: "E' stato un colpo anche per l'allenatore, vista la fiducia che Conte aveva in Lukaku. C'era un rapporto che andava oltre a quello tra l'allenatore e il giocatore. C'è un regolamento interno e se prendi decisioni diverse è chiaro che devi pagare la multa. Non esiste proprio che venga perdonato".

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