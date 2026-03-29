Lotta Scudetto, Veron: "Nel calcio le sorprese ci sono, noi le abbiamo vissute"

vedi letture

"L'Inter ha due partite importanti davanti, ma è la formazione che ha mostrato più continuità e maturità in campionato".

Juan Sebastian Veron, intervistato a margine del raduno annuale di Operazione Nostalgia a Roma, ha parlato di diversi temi, tra cui il momento della Lazio: “Non una bella impressione, io la vedo da lontano e vedo il tifo soffrire. Si aspettano dalla loro squadra qualcosa di più, perché l’hanno vissuto in passato e non vogliono vivere di ricordi. I sogni e le ambizioni di chi paga l’abbonamento sono legittime”.

L’Inter può vincere lo scudetto?

“Ne ho parlato anche con Javier Zanetti. La squadra ha due partite importanti davanti (Roma e Como, ndr), ma è la formazione che ha mostrato più continuità e maturità in campionato. Nel calcio le sorprese ci sono: noi le abbiamo vissute e può succedere di tutto”.

Italia favorita con la Bosnia?

“Spero di sì. Credo che un Mondiale senza l’Italia non sia completo. Spero sia la volta buona”.

Manca un Veron in mezzo al campo?

“Ma no, più i Totti o i Del Piero. Però non bisogna guardare indietro”.

Chi le piace di questa Italia?

“Noi abbiamo portato all’Estudiantes Retegui… Spero sia la volta buona”.

Cosa manca al campionato italiano?

“Modernità. Si guarda sempre indietro, invece bisogna fare un passo avanti come hanno fatto i grandi campionati come in Inghilterra o Spagna. Modernità non è solo gioco, ma anche stadi e lavoro sui ragazzi”