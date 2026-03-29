Caso Lukaku, Chiariello svela: "Se martedì si presenta, verrà perdonato e neanche multato"

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"Io sono del parere che non va perdonato in nessun caso: se non torna va fuori rosa, se torna viene multato. Se no veramente diventa la bancarella del torrone".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del caso Lukaku: "E' l'ultimo calciatore che gode ancora del Decreto Crescita. Prende questo ingaggio e non 12 milioni all'anno, perché ancora per lui ci sono degli abbattimenti fiscali notevoli, ma lui ne prende 6 milioni abbondanti netti. E pare che ci sia una scalettatura a crescere verso il terzo anno, l'anno prossimo. Chiaramente è diventato un peso per il club. Lukaku ha fatto involontariamente un assist, non ci ha riflettuto, ma forse lui stesso vuole uno strappo. In questo momento pensa solo al Mondiale".

Due scenari possibili:

"Attenzioni gli scenari sono vari. C'è uno scenario possibilista, anzi buonista. Se martedì Lukaku si presenta, verrà persino perdonato e non verrà manco multato. Questa cosa è nell'aria, c'è una corrente di pensiero che dice: 'Volemose bene, lui l'ha fatto per guarire, non l'ha fatto per prendersi delle ferie'. Però martedì si presenta, quindi la cosa finisce lì e potrebbe anche non essere multato. Nel caso in cui non si presenta va fuori rosa addirittura. A meno che non si sia messo d'accordo con Garcia dicendo: 'Tanto a Napoli non gioco, mi preparo come Dio comanda ad Anversa, come ha fatto De Bruyne, e sarò pronto per il Mondiale'. Allora se ne frega del Napoli e va avanti. Anche Lukaku ha il dente avvelenato con il Napoli".

Doppio errore:

"Sono stati fatti due errori a monte. Il primo è che è stata lasciata scelta al calciatore se operarsi o no. Lui doveva operarsi, come ha fatto De Bruyne. Secondo, la doppia preparazione di recupero tra Anversa e Napoli non ha pagato. Lui doveva tornare quando era pronto, come ha fatto De Bruyne. De Bruyne che si è infortunato molto dopo Lukaku, che si è infortunato dopo otto giornate di campionato e non ad agosto. È tornato pronto per l'uso e Conte non ha avuto preclusioni. Quando ha visto De Bruyne in condizioni, è subito in campo.

Martedì c'era un clima assurdo a Castel Volturno, erano tutti incavolati perché Lukaku non era tornato dalla nazionale. L'agente di Lukaku Pastorello ha provato a ricomporre la vicenda facendo una conference call con lui, Lukaku e Manna e non ha prodotto niente. Io sono del parere che non va perdonato in nessun caso: se non torna va fuori rosa, se torna viene multato. Se no veramente diventa la bancarella del torrone".