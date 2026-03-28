Bianchini: “Vi svelo il modello Napoli! ADL un visionario, Conte ci fa crescere. Su stadio e città..."

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Non solo campo e risultati: il Napoli cresce seguendo una strategia precisa, fondata su visione imprenditoriale, sostenibilità e sviluppo del brand.

Non solo campo e risultati: il Napoli cresce seguendo una strategia precisa, fondata su visione imprenditoriale, sostenibilità e sviluppo del brand. A spiegarlo è Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business, intervenuto ai microfoni di Calcio e Finanza. Il cuore del progetto resta Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli. Uno ha visione, l’altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno”.

E ancora: “De Laurentiis è di fatto il primo – e forse anche l’ultimo – vero imprenditore del calcio, capace di gestire il club per creare utili puntando a una crescita sportiva guidata sempre dall’equilibrio finanziario. Per me è un visionario, nel senso elogiativo del termine”.

Il principio guida è chiaro: “Quella che definisco ‘integralismo finanziario’: se altrove conta solo vincere, qui la sostenibilità viene prima di tutto”. Un approccio che ha portato risultati concreti: “Parliamo quindi di un club che ha creato valore e lo ha fatto vincendo”.

Nodo centrale resta però quello delle infrastrutture: “Oggi dallo stadio incassiamo 30 milioni quando potremmo guadagnarne 100… il Napoli è arrivato quasi al massimo del proprio potenziale senza infrastrutture adeguate”.

Infine uno sguardo alla crescita globale: “Il Napoli è Napoli, e Napoli è il Napoli… From Napoli to the world”. Un’identità forte che, unita alla mentalità vincente di Conte – “ha portato la sua metodologia e ha reso ancora più credibile il club” – proietta gli azzurri tra le realtà più solide del calcio europeo.