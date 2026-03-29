Caso Lukaku, l'ipotesi di Cesarano: "Forse ha capito che il Napoli vuole disfarsi di lui"
"Aspettiamo martedì e vediamo Lukaku cosa spiega e anche perchè la società non ha fatto un comunicato per smentire il mare di voci che è uscito fuori".
Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato del caso Lukaku: "Aspettiamo martedì e vediamo Lukaku cosa spiega e vediamo anche perchè la società non ha fatto un comunicato per smentire il mare di voci che è uscito fuori. Io non ci sto alle ipotesi, voglio vedere i fatti e capire la verità dove sta e perchè non si è presentato.
E' rimasto in Belgio per recuperare al meglio e non per perdere i Mondiali? A questa ipotesi ne aggiungo una io. E se Lukaku ha capito che il Napoli si vuole disfare di lui? E che sta facendo di tutto per disfarsi di lui?".
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