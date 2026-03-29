Botta e risposta Viviano-Criscitiello: "Clamoroso: difendi il Napoli? L'ho già asfaltato..."

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Sul canale Youtube di Aura Sport, scontro verbale tra il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello e l'opinionista ed ex portiere Emiliano Viviano.

Nel corso del podcast 'Cose Scomode' sul canale Youtube di Aura Sport, scontro verbale tra il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello e l'opinionista ed ex portiere Emiliano Viviano che punge il giornalista: "Clamoroso: Criscitiello difende il Napoli!"

Criscitiello risponde: "Ma io non è che ho difeso il Napoli, però adesso siccome Viviano va di moda perché parla bene, dice cose giuste, si mette il cappellino bello. Però poi parla male del sottoscritto in mia assenza e questa cosa secondo me non va bene perché dire che io parlo male dell'Inter, poi per fortuna il tempo è galantuomo, vedete che quello che avevo detto purtroppo e dopo ne parleremo nel dettaglio, si sta verificando.

Il Napoli ha avuto i suoi problemi, Conte ha avuto le sue colpe. Ma lui dice non parla male del Napoli, perché è amico di Conte. Innanzitutto io sono un estimatore di Conte e lo dimostrano i fatti che Conte è un vincente. Quando è uscito in Champions su 36 è arrivato 30esimo, l'ho asfaltato il Napoli e Conte. Quindi Viviano dice mente sapendo di mentire. Questo è il problema di Emiliano Viviano".

La replica di Viviano: "Mi porto il rispetto che ho per Michele, però io continuo a pensare che quello che dice sull'Inter è esagerato ed è frutto di una posizione che lui ha dall'inizio dell'anno. Siccome per mesi se l'è dovuta mettere in tasca perché era prima con 10 punti di vantaggio, non vedeva l'ora che succedesse questa cosa per poter tornar fuori".