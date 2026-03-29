McTominay-Napoli, rinnovo fino al 2030: respinte le ricche offerte dall'Arabia

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Il Napoli accelera per il rinnovo contrattuale di Scott McTominay fino al 2030, con opzione per il 2031. Ma c'è un'offerta dall'Arabia.

McTominay-Napoli, rinnovo in corso: trattativa avanzata fino al 2030 con opzione 2031

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay e lo vuole fare in fretta. Le trattative con l'agente dello scozzese sono già in corso da tempo, e secondo quanto riportato da Il Giornale il club azzurro sta spingendo con forza per prolungare il contratto fino al 2030, con opzione per un ulteriore anno fino al 2031. Sul piatto anche un adeguamento dell'ingaggio, a conferma di quanto McTominay sia considerato un punto fermo non solo per il presente ma anche per il futuro del progetto tecnico di Antonio Conte.

Arabia Saudita su McTominay: offerto il triplo dello stipendio, ma lo scozzese vuole restare a Napoli

Le sirene dal Medio Oriente si sono fatte sentire eccome. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giornale, dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata un'offerta faraonica per McTominay, con uno stipendio pari al triplo di quello attualmente percepito al Napoli. Proposte che farebbero vacillare chiunque, ma che lo scozzese ha scelto di ignorare: McTominay ha ribadito con chiarezza la sua volontà di proseguire la sua avventura professionale all'ombra del Vesuvio.

Napoli blinda McTominay: ritocco ingaggio e rinnovo lungo per allontanare il mercato arabo

La risposta del Napoli alle lusinghe arabe è concreta e decisa. Il club partenopeo ha alzato il pressing per chiudere il rinnovo il prima possibile, offrendo a McTominay un adeguamento economico che possa renderlo impermeabile a qualsiasi offerta esterna. Blindare il MVP della Serie A 2024-2025 significa non solo tutelare il patrimonio tecnico della squadra, ma anche lanciare un segnale chiaro al mercato: il Napoli non è disposto a trattare la cessione del suo centrocampista più rappresentativo.