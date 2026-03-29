Lukaku-Napoli, rottura totale: ADL furioso, pronto a procedere per danni d'immagine

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha perso la pazienza dopo il "gran rifiuto" di Romelu Lukaku, che ha scelto di restare ad allenarsi in Belgio.

De Laurentiis infuriato con Lukaku: ultimatum all'agente Pastorello entro martedì

Lo scontro tra il Napoli e Romelu Lukaku è ormai frontale. Il presidente Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riporta Il Mattino, è molto seccato e infastidito dal comportamento del centravanti belga, che ha scelto di restare ad allenarsi in Belgio ignorando gli accordi precedentemente presi con il club. Un affronto reso ancora più evidente dal comunicato ufficiale della nazionale belga, che aveva chiarito in modo inequivocabile la situazione. De Laurentiis ha quindi lanciato un ultimatum diretto all'agente Federico Pastorello, che cura gli interessi di Big Rom: Lukaku deve presentarsi a Castel Volturno nella giornata di martedì.

Lukaku fuori rosa Napoli: scatta l'esclusione a tempo indeterminato se non si presenta

Le conseguenze sportive in caso di mancato rientro sono già definite e scontate: Lukaku verrà messo fuori rosa a tempo indeterminato. Una decisione che di fatto chiuderebbe anticipatamente e in modo burrascoso la sua esperienza in maglia azzurra, con ripercussioni immediate sulla gestione del mercato estivo. Il numero uno della SSC Napoli è pronto a forzare la mano senza esitazioni.

Danni d'immagine Lukaku-Napoli: De Laurentiis valuta azioni legali contro il belga

La questione non si fermerebbe al solo campo sportivo. Secondo Il Mattino, De Laurentiis starebbe valutando anche un'azione legale nei confronti di Lukaku, con una potenziale causa per danni d'immagine. Una mossa che trasformerebbe quella che era nata come una normale gestione di un calciatore in un caso giudiziario senza precedenti nella storia recente del club partenopeo. Le prossime ore saranno decisive per capire se Big Rom sceglierà di tornare a Napoli o di alzare definitivamente bandiera bianca.