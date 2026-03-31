Caso Lukaku, Malfitano: "Sorpreso per il rapporto che ha con Conte"

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Mimmo Malfitano, giornalista, ha analizzato il caso Lukaku con il suo intervento a Radio Marte: “La cosa che mi lascia perplesso è che, dato il rapporto molto stretto con Conte, Lukaku abbia preso questa decisione in totale autonomia e senza metterne al corrente il tecnico. Mi aspetto che, al momento giusto, o Manna o Conte ci spieghino come è andata la faccenda. La scelta di Romelu mi sa di insubordinazione rispetto alla Società. Spero che Lukaku torni, chieda scusa, paghi la multa e che tutto torni come prima. Lo spero per il bene del Napoli e per il prosieguo della stagione”.

“La scelta di Lukaku ha dimostrato – e lo dico con delicatezza estrema – di non avere fiducia verso lo staff sanitario ma dobbiamo capire meglio. Non possiamo basarci sul sentito dire o sulle chiacchiere da bar, io non mi sento di dire che per il caso Lukaku lo staff medico del Napoli sia stato bocciato. Mi sembra una campagna contro lo staff medico del Napoli: lo staff medico è responsabile negli infortuni tanto quanto lo staff tecnico”.