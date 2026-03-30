Trevisani: "Con l'Irlanda del Nord raccapriccianti per 55'. Sono molto preoccupato"

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Il giornalista condanna la prima ora di gioco dell'Italia nella semifinale: "Una bruttezza esorbitante". Ora l'allarme per la finale con la Bosnia

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha presentato lo spareggio per i Mondiali che attende l'Italia contro la Bosnia Erzegovina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Diciamoci la verità, con l'Irlanda del Nord è stata una partita raccapricciante per 55 minuti, una roba di una bruttezza esorbitante, perché era una squadra che non riusciva a fare niente di quello che aveva preparato, non riusciva ad avere neanche la tranquillità.

Ricordo chiaramente una scena nel primo tempo di Bastoni che riceve la palla, davanti non ha nessuno per 15 metri e potrebbe avanzare, ma si rifiuta di andare avanti e torna indietro rigirando la palla. C'era proprio un senso di 'Aiuto, aiuto'. Da questo senso di 'aiuto' ti ha tolto Sandro Tonali, secondo me uno dei pochi giocatori dell'Italia di livello superiore, con un gran gol. Sono molto preoccupato, anche perché l'attaccante della Bosnia è vecchiarello ma non è male, i difensori della Bosnia sono tutti giocatori buoni... se c'è una zona dove possiamo andargli sopra è proprio quella di centrocampo".