Caso Lukaku, Schira: "Fuori rosa forse non conviene se vuoi venderlo a giugno"

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Cosa accadrà, ora, con il caso Lukaku? Che farà il Napoli dopo il comunicato ufficiale in cui annunciava il mancato rientro per oggi? Ne ha parlato su Youtube anche Nicolò Schira: "Fuori rosa? Vediamo, sarebbe anche una sorta di dispetto, converrà davvero? Perché il Napoli comunque, a fine stagione, è intenzionato a vendere Lukaku. E quindi, se vuoi vendere Lukaku, che a bilancio pesa ancora dieci milioni e ha uno stipendio bonus compresi di otto milioni, diventa molto complicato. A meno che tu non voglia fare delle minusvalenze, ma non è il caso del Napoli, quindi potrebbero anche multarlo.

A livello di facciata, farsi andare bene la cosa in qualche modo, e poi, tra una settimana o due, tornerà Lukaku e si vedrà, anche perché comunque fisicamente il giocatore non sta bene, lo testimoniano i numeri: da quando è rientrato ha giocato pochi spezzoni, il massimo di minutaggio è stato diciassette minuti contro l'Hellas Verona, dove ha fatto anche gol decisivo. Ha avuto una palla a favore, perché poi il giocatore è forte, ha detto di tutto, ma ha giocato complessivamente poco. Queste sono le ultimissime vicende di Lukaku".