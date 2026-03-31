Ct Belgio su Lukaku: "Voglio dire solo una cosa"

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"De Bruyne? Spero che torni in perfetta forma". Lo ha detto Rudi Garcia, ct del Belgio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della seconda amichevole della sua nazionale contro il Messico. Il giocatore è rimasto in Belgio e non è tornato a Napoli, dove era atteso per la ripresa degli allenamenti di questa mattina.

Nei giorni scorsi lo stesso Garcia aveva spiegato perché Lukaku era rimasto in Belgio e non era partito con i compagni per le due amichevoli americane: “Romelu non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico. Quando non sei al massimo, anche l’aspetto mentale diventa fondamentale, soprattutto per la paura di ricadute. Questo tipo di infortunio richiede tempo, soprattutto senza intervento chirurgico. Spero che possa tornare presto al Napoli e giocare con continuità, è importante per il club e per la nazionale”.