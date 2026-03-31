Caso Lukaku, Compagnoni di Sky: "Sono sbalordito e convinto di una cosa"

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“Sono sbalordito, perché sono convinto che se Lukaku avesse parlato con il Napoli, il Napoli non avrebbe opposto resistenza alla scelta del calciatore. Questa faccenda è davvero di difficile lettura". Così il giornalista Maurizio Compagnoni di Sky Sport sul caso Lukaku.

"Al di là di qualsiasi ipotesi sulla considerazione di Lukaku sullo staff medico del Napoli, perché non ne ha parlato con la società? La Società sono certo gli avrebbe dato il permesso di restare ad Anversa! Viene un dubbio, e lo dico sommessamente con tutta la delicatezza del caso: viene da pensare che, stando così le cose, Lukaku stia cercando lo scontro col Napoli”, le sue parole a Radio Marte.

“Scudetto? Io credo che da queste due partite capiremo molto del destino di questo campionato: Inter-Roma è snodo fondamentale, se l’Inter vince il campionato per me è chiuso. In caso contrario, il campionato si riapre in modo significativo e si potrebbe creare una spaccatura nello spogliatoio dei nerazzurri. Inter-Roma la reputo ancor più importante di Napoli-Milan”.