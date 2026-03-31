Auriemma sicuro: "L'Italia andrà al Mondiale! Resisterà a stadio bollente..."

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Il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso alcune riflessioni sul suo canale Youtube: "Dopo la partita vista contro l’Irlanda del Nord, soprattutto nel secondo tempo, mi sono molto rincuorato e la Nazionale italiana mi ha dato una fiducia ulteriore, perché i calciatori in campo sono tutti forti. Tonali ha segnato un gol contro l’Irlanda del Nord e poi ha fornito un assist preziosissimo a Kean. Quindi i nomi sono tutti di altissimo livello, solo che purtroppo in questi anni si sono indeboliti per gli insuccessi della Nazionale italiana e forse perché non hanno avuto finora allenatori particolarmente caratteriali, almeno alcuni. Con Rino Gattuso questa cosa sta migliorando.

Io credo che soprattutto nell’intervallo tra primo e secondo tempo di Italia-Irlanda del Nord, Rino Gattuso si sia fatto sentire molto negli spogliatoi, ma non nel senso di criticare i calciatori: ha dato loro una scossa ulteriore.

Tant’è vero che nella ripresa sono entrati come schegge e hanno vinto la partita in grande scioltezza. Quella è l’Italia e, secondo me, avrà anche l’onda lunga per la gara contro la Bosnia-Erzegovina. In Bosnia si giocherà in uno stadio bollente, ma ora vedo l’Italia nelle condizioni di resistere a tutte le difficoltà ambientali. Quindi, per me, l’Italia ai Mondiali ci andrà".