Pastore: "Sono ottimista contro la Bosnia: qualificazione al 70%"

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Pastore sicuro: Tonali è il capitano morale dell'Italia, gruppo costruito nel tempo. Ottimismo azzurro in vista dello spareggio contro la Bosnia

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha presentato lo spareggio per i Mondiali che attende l'Italia contro la Bosnia Erzegovina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per me Tonali moralmente è proprio il capitano della Nazionale, è quello che trascina: non aveva giocato bene neanche lui nel primo tempo a Bergamo, ma è lì che si vede il capitano, un giocatore che svolta la partita avendo qualità di natura emotiva. E poi c'è un aspetto che pesa nell'economia di queste situazioni di grande emotività: è un calciatore il cui idolo da bambino era il CT.

In questi dettagli io vedo che è un pensiero che sta accompagnando la gran parte di questo gruppo da parecchio tempo: ecco la famosa politica delle cene di Gattuso. Era un pensiero che nasce dal lontano, è un gruppo che è stato messo insieme da lontano, quindi io sono ottimista contro la Bosnia anche per questo. Qualificazione al 70%. Undici su undici dell'Italia sono meglio della Bosnia, per undici undicesimi ogni giocatore è migliore del suo omologo in questo momento".