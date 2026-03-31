Caso Lukaku, Alvino: "Infiammazione? Magari Napoli non è dello stesso avviso"

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Carlo Alvino ha parlato a 'Radio Crc' del caso Lukaku e del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Il Napoli era a conoscenza dell'infiammazione di Lukaku? Qua entriamo nel campo delle ipotesi. Nell'essere malpensanti, possiamo pensare in un senso o nell'altro. Magari il Napoli non è detto stesso avviso, magari lo staff medico non è dello stesso avviso di Lukaku e dei medici che lo hanno visitato, se c'è stato questo consulto con i medici".

Caso Lukaku: gli aggiornamenti in tempo reale

Lukaku ha deciso, resta in Belgio. Lo annuncia il Corriere dello Sport online. Scelta fatta questa notte, nonostante il Napoli lo aspettasse per il raduno di questa mattina a Castel Volturno. La linea del club è sempre stata quella di metterlo fuori rosa qualora non fosse rientrato in tempo, adesso c'è attesa per capire quella che sarà la decisione da parte della società. Non è da escludere che possa anche comunicarlo nelle prossime ore ufficialmente.