Alvino sicuro: "L'Inter batterà 4-0 la Roma, pochi dubbi! Il Napoli ha un obbligo"

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Carlo Alvino ha parlato a Radio Crc del caso Lukaku e del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Io penso solo a Napoli-Milan, La squadra azzurra ha l'obbligo di vincere per scavalcare i rossoneri. L'Inter asfalterà la Roma, passeggerà sui giallorossi. La partita finirà 4-0 per i nerazzurri, però noi intanto se battiamo il Milan andiamo al secondo posto".