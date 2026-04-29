Caso Rocchi: "Jacobelli: "Non esiste alcuna nuova Calciopoli, aspettiamo l'indagine"

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"Questa è un'inchiesta che viene condotta dalla magistratura che sa dove vuole arrivare e quali sono i riscontri che vuole raccogliere".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’editorialista Xavier Jacobelli: "Dobbiamo attendere l’esito dell’inchiesta sul mondo arbitrale e dell’interrogatorio del supervisore arbitrale Gervasoni che sarà ascoltato domani dal giudice inquirente. Per quanto riguardo Gianluca Rocchi, per iniziativa del suo stesso avvocato, ha deciso di non presentarsi all’interrogatorio perché non vi sono i termini per affrontare una linea difensiva degna di questo nome. I contorni di questa vicenda sono alquanto indefiniti.

Nuova Calciopoli? Dobbiamo attenerci ai fatti, consultando i riscontri oggettivi e i risultati delle indagini in corso. Qualunque tipo di illazione o di scenari appartiene ad un'informazione superficiale e approssimativa. Ne abbiamo letto di ogni in questi giorni, ci sarebbe da sorridere. C’è davvero una estrema approssimazione, facilità e superficialità del meccanismo che contraddistingue alcune fonti di informazione. La verità è che dobbiamo aspettare l’esito di questa indagine e degli interrogatori e che non ci sia alcun tesserato o società che sia coinvolta in questa vicenda.

Vedremo in base agli sviluppi dell’inchiesta a cosa essa approderà. Ricordiamoci che non siamo magistrati inquirenti, qualunque tipo di esercitazione futuristica è completamente vacua e vana. Questa è un'inchiesta che viene condotta dalla magistratura che sa dove vuole arrivare e quali sono i riscontri che vuole raccogliere".