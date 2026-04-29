Milinkovic-Savic: "Orgoglioso di essere uno dei migliori pararigori? Per adesso no"
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"Quando finirò la carriera forse penserò a queste cose. Adesso non guardo le statistiche".
Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio CRC, emittente partner del club azzurro, il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha risposto ad una domanda sui rigori parati: "Orgoglioso di essere uno dei migliori pararigori in Serie A? No, per adesso no. Quando finirò la carriera forse penserò a queste cose. Adesso non guardo le statistiche.
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