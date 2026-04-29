Del Genio: "Bravo Conte a dare 10 punti in più o con può Kompany diventare squadra da 90?"

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"Io non lo so e nessuno può dare questa risposta, ma il punto interrogativo ce lo metto".

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "O cambiano gli allenatori o dobbiamo cambiare gli allenatori. Perchè gli allenatori molto bravi, che hanno questo tipo di retaccio e di mentalità all'italiana, difronte all'evidenza dei fatti, essendo molto bravi, penso che cambieranno. Io ho ascoltato molte volte Conte dire: 'Mi sto aggiornando'. Uno vincente come lui che esigenza avrebbe dirlo? Perché lo sa perfettamente, che se non si aggiorna rimane dietro. Quindi credo o che cambino gli allenatori che hanno ancora questa mentalità, oppure è arrivato il momento storico di dire a tutti quelli che la pensano così: 'Grazie, complimenti per la carriera, accomodatevi'. E diamo spazio a quelli ti fanno vedere il bel gioco.

Questo nostro Napoli è un'incognita: senza Conte è una squadra da 70, perché Conte è bravo a darti quei 10 punti in più ed arrivare a 80, o messa nelle mani di Kompany, l'allenatore del Bayern Monaco può diventare una squadra da 90 punti? Io non lo so e nessuno può dare questa risposta, ma il punto interrogativo ce lo metto. Mentre vedo la certezza da parte di tutti: 'No, solo Conte poteva portare il Napoli qui'. Io questo non lo riesco a dire. Perché Kompany, considerando quell'altra frase fatta: 'Ma che andiamo a prendere l'allenatore dal Sassuolo?', lo sanno da dove è stato preso? Dal Burnley. Aveva allenato solo lì, prima di andare sulla panchina del Bayern".