Impallomeni: "Kvara dopo Maradona? E' insieme ad altri tre"

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Ecco l'opinione ai microfoni di Tmw Radio del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Khvicha Kvaratskhelia continua a stupire in Champions League. E a Napoli ovviamente c'è chi lo rimpiange ancora. E' stato davvero il più forte dopo Maradona nel club partenopeo? Ecco l'opinione ai microfoni di Tmw Radio del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: "Ha vinto due scudetti, direi che è tra i primi 3-4. Io ci metterei Higuain, Cavani, Careca, è insieme a questi".