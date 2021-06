Caso Salernitana, Sindaco Benevento sulla speranza ripescaggio: "Monitoriamo la situazione"

Circa l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A la Salernitana non dovrebbe aver problemi, ma il trust cui è stato affidato il club è al vaglio della FIGC, con il Benevento che rimane alla finestra e tiene viva quella minima speranza di ripescaggio qualora qualcosa, per i granata, andasse storto.

E sulla vicenda, come riferisce ilvaglio.it, è intervenuto anche il sindaco della città sannita Clemente Mastella: "La città di Benevento è in linea e sostiene l’atteggiamento sereno e vigile del Benevento calcio, in merito alle vicende societarie della Salernitana. Nessuna ostilità preconcetta, nessuna guerra, ma soltanto ciò che si chiede è il controllo del Trust e la sua reale portata tale da corrispondere a quanto gli organi federali hanno stabilito da tempo. Insomma, noi vogliamo sincerarci che tutte le modalità siano conformi alle leggi del calcio.

Su questo, solo su questo, saremo intransigenti. Il dato sportivo lo riconosciamo e lo apprezziamo, speriamo di poter riconoscere il dato legale dell’avvenuto cambio di proprietà. Queste situazioni assai spesso appaiono o sono confuse. Tocca agli organi federali pronunciarsi secondo legge e coscienza. A questo solo saremo attenti, molto attenti”.