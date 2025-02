Caso ultras, Marotta e Scaroni: "Vogliamo che lo stadio sia un ambiente sicuro"

Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, presidenti rispettivamente di Inter e Milan, hanno inviato una lettera alla Lega della Serie A con l'intento di aprire un tavolo di lavoro per "condividere lo sviluppo di tutte le tematiche relative alla sicurezza degli impianti". L'idea è quella di coinvolgere anche le istituzioni, sportive e non, oltre a tutti i club. Il presidente Ezio Simonelli e l'amministratore delegato Luigi De Siervo incontreranno oggi il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per un "aggiornamento sul fenomeno criminalità negli stadi". A riportarlo è il Corriere della Sera.

Le parole dei presidenti di Inter e Milan

Paolo Scaroni, numero uno del club rossonero, ha parlato così a proposito di questo argomento: "Noi adoriamo i nostri tifosi e siamo grati per il sostegno che ci danno, vogliamo solo che lo stadio sia un ambiente sicuro, dove non c’è spazio per violenti e delinquenti e continuiamo - tiene a precisare - a collaborare con la procura e le istituzioni".

Dello stesso avviso anche il collega dell'Inter, Giuseppe Marotta: "Il calcio - spiega - è un fenomeno sociale dalla forte carica aggregativa e lo stadio deve garantire la massima sicurezza contro ogni tipo di violenza, il nostro impegno continua perché sia un habitat confortevole e sicuro".