Caso ultras, Sabatini: "La Juve denunciò mentre Inter e Milan non lo hanno fatto"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato del caso Ultras che ha coinvolto nelle ultime settimane sia l'Inter che il Milan, in un intervento a Radio Sportiva. Queste le sue parole, con il riferimento a ciò che è accaduto anche nel 2019: "Cinque anni fa fu la Juventus a denunciare, in questo caso né Inter né Milan hanno denunciato. Parliamoci chiaro, nel momento in cui Inzaghi testimonia che lui non è mai stato minacciato, dal punto di vista della giustizia ordinaria ci sta. Ma dal punto di vista della giustizia sportiva equivale ad una minaccia.

Se poi Zanetti dice di non riferire ai piani più alti il discorso dei biglietti, per la giustizia sportiva conta. Lui è il vicepresidente e il fatto di non volerlo riferire a Beppe Marotta, vuol dire che aveva un potere decisionale".