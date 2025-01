Cassano: “A Napoli la fine di Thiago Motta, follia quel 2T, gli alibi ed il -16!”

Nel corso del podcast 'Viva el futbol', l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato Napoli-Juventus: "Il secondo tempo della Juve a Napoli era segnato, significa che Motta non ha attecchito. Non basta più l’idea, fa solo mezz’ora o un tempo buono. Noti qualcosa di diverso, ma non basta. Non puoi perdere 17 punti da situazioni di svantaggio dopo questo mercato e pure Kolo Muani a gennaio.

Singolarmente è una squadra forte. C’è stata la croce, la Juve cambierà e serve un allenatore con quell’idea ma con uno status diverso, un masterclass, è una follia essere a -16. Altri hanno attecchito dopo un secondo con squadre meno forti, Italiano, Baroni, eppure sulla carta la Juve è più forte dell’Atalanta che non può permettersi gente da 70mln! Inaccettabile parlare di stanchezza, settimana tipo, non si può andare solo alibi e quando inizi ad arrampicarti sugli specchi significa che sei già morto. E’ stato disintegrato!”.