Cassano: "Anche Jorginho è d'accordo con me, sarebbe uno scandalo dargli il Pallone d'oro"

Antonio Cassano ritiene uno scandalo consegnare il Pallone d’oro a Jorginho, e l'ex centrocampista del Napoli sembra essere d'accordo con lui. L'ex attaccante ha raccontato della conversazione col brasiliano sul volo per Formentera, dove i due casualmente si sono incontrati mentre si recavano in vacanza. 'Chiamarsi Bomber' riporta il racconto di Fantantonio durante la diretta di Bobo Tv: “Vi ricordate cosa penso del Pallone d’Oro a Jorginho, che bisognerebbe strappare il tesserino al giornalista che lo ha detto? Ecco, succede che vado a Formentera con la famiglia, quattro posti, i miei figli, mia moglie ed io. Mentre mi sto appoggiando sul sedile, sento uno che mi tocca: ‘Grande Antonio, tu sei un grande!’. Mi giro: ‘Chi cazzo sei?’. Si toglie gli occhiali, la mascherina e indovinate chi era? Jorginho! Gli ho detto: ‘Oh Giorgio, ma ti rendi conto lo scandalo che sta venendo fuori?’. Lui mi chiede: ‘Che è successo Antò?’. ‘Vogliono dare il Pallone d’Oro a te e non a Messi’. Dice: ‘No no, Antò, ma io sono d’accordo con te, assolutamente, Messi lo deve vincere sempre’. Rispondo: ‘Bravo, adesso allora ti stimo di più, bravissimo Giorgio’. L’ha detto lui stesso, l’ha detto! Poi siamo stati un’ora e mezza a parlare, è un ragazzo eccezionale, educato, molto intelligente e umile“.