Cassano attacca CR7: "E' il problema del Portogallo, pensa di essere il migliore. Ormai è andato"

L'ex calciatore Antonio Cassano, nella rubrica su Instagram 'Habla con Antonio' ha attaccato Cristiano Ronaldo: "Il Portogallo non meritava di vincere perché l'Uruguay ha vinto 4-5 occasioni clamorose. I lusitani hanno talenti che mi piacciono tanto come Joao Felix e Cancelo. Il problema è l'attaccante Cristiano Ronaldo che non l'ha mai ciapata. Anche l'altra sera voleva il gol nonostante la palla fosse passata una quarto d'ora prima.