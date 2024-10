Cassano attacca: "Non è mai rigore su Politano! Rocchi non capisce una m*nchia"

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della trasmisisone Twitch 'Viva El Fùtbol' parlando, tra i vari temi, anche degli argomenti del giorno in casa Napoli: "Occhio con il rinnovo di Kvara: si rischia un altro caso Osimhen. È follia quella di De Laurentiis, butta una bomba ad orologeria con quelle frasi. Ha fatto 4 gol, Kvara non sta facendo delle buone partite, va a sprazzi. Rigore su Politano? Il rigore non c'era mai. Rocchi non capisce una m*nchia. Rocchi invece di andare a destra e sinistra a fare sceneggiate dovrebbe mettere giocatori dentro a capire i contatti, fanno 2 3 errori a partita".