Cassano avvisa: “Kvara può diventare un problema, Neres e Politano perfetti per Conte!”

Antonio Cassano ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Viva El Futbol

Antonio Cassano ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Viva El Futbol: “Il Napoli a Udine ha fatto a livello qualitativo la migliore partita della stagione, anche soffrendo il primo tempo. Ha fatto una gran vittoria su un campo ostico.

Voglio farvi una provocazione: dopo Lobotka, il giocatore del Napoli che più mi piace è Kvara, ma vi faccio una domanda. Il Napoli ha fatto a livello qualitativo un’ottima partita, la migliore quest’anno, giocando con due ali come Neres e Politano perfette per Conte. Hanno fatto le due fasi, uno contro uno e giocate. Domanda: Kvaratskhelia può essere in ottica futura un problema per Conte?”.