Cassano avvisa l’Inter: “È la più forte d’Italia, ma deve stare molto attenta a questo Napoli!”

Antonio Cassano, ai microfoni di Viva el futbol, ha parlato delle prospettive del Napoli mettendo in guardia l’Inter nella lotta Scudetto

Antonio Cassano, ai microfoni di Viva el futbol, ha parlato delle prospettive del Napoli mettendo in guardia l’Inter nella lotta Scudetto: “Io sono convinto, ma con me penso anche il 99% della gente in Italia, che l’Inter è la più forte in Serie A ed è la squadra da battere, ma i nerazzurri devono stare molto molto attenti a questo Napoli. Io sono sicuro che Conte internamente dica ai giocatori che se lo seguono hanno la possibilità di vincere lo scudetto. All’esterno parla di obiettivo Champions, ma tra di loro parla di scudetto, sono sicuro”.