Cassano avvisa l’Inter: “È la più forte, ma non gioca bene: deve stare molto attenta al Napoli”

Antonio Cassano, ai microfoni di Viva el futbol, ha parlato delle prospettive del Napoli mettendo in guardia l’Inter nella lotta Scudetto: “L’Inter è la squadra più forte in Italia, ma non gioca bene. Contro la Roma ha meritato di vincere, ma se avesse pareggiato si sarebbe trovata a -5 dal Napoli capolista. Adesso deve giocare una partitaccia contro la Juventus mentre il Napoli avrà il Lecce. Occhio, Conte è in missione. Il Napoli non è quello di Spalletti ma l’Inter deve stare molto attenta”.