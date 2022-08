Cassano boccia CR7: “E’ finito! Valorizza solo se stesso e peggiorerebbe la squadra”

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano si è così espresso sull’ipotesi Cristiano Ronaldo al Napoli

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano si è così espresso sull’ipotesi Cristiano Ronaldo al Napoli: “Il Napoli migliorerebbe con Cristiano Ronaldo? Assolutamente no! Se va al Napoli deve fare solo il centravanti e per l’idea di Spalletti - che ha giocato sempre o con un falso nueve o con uno che attacca la profondità - non va bene. Ciò significa che andrebbe a disintegrare Kvaratskhelia, Zielinski e altri giocatori che devono crescere e vogliono crescere. Lui non valorizza la squadra ma solo se stesso. Io dubito posso fare un gol a partita perché secondo me non ce la fa più, è finito”.