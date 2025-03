Cassano cambia idea: "Motta è improponibile! La Juve ha sbagliato a cacciare Allegri"

Antonio Cassano cambia clamorosamente opinione. Intervenuto a VivaelFutbol su Twitch, l'ex fantasista ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus e in particolar modo del ruolo che ricopre Thiago Motta, usando parole durissime contro il tecnico: "In questo momento è improponibile, non può avere lo status per allenare la Juventus. Visto che il disastro è stato fatto, a Giuntoli direi che, tornando indietro, non avrei mai mandato via Allegri. Come giocatori, i bianconeri sono molto più forti dell'Atalanta, i cui interpreti sono diventati fenomeni grazie a Gasperini, che è un genio. Quando si andrà a cambiare il tecnico, bisogna fare anche una ramanzina a Giuntoli, che ha messo la faccia sui calciatori che ha preso e anche sulla scelta di mandare via Allegri".

Cassano prosegue: "A me di lui non frega niente, non ci parlo più, non stravedo per lui e non ti dà niente a livello di calcio, però tornando indietro, dato che in 40 anni non ho mai visto ai tifosi abbandonare lo stadio prima del fischio finale e non valorizzare nessuno... Si è andati oltre Haifa. Ora dovrebbe spiegarci perché ha mandato via Allegri per prendere uno che sta facendo molto, ma molto peggio. Lui in un modo o nell'altro ti porta al quarto posto, invece ora sono in difficoltà allucinante, senza un gioco, con tutti svalutati. La cosa che mi ha lasciato sbalordito è la scelta di mettere Koopmeiners esterno a destra: già fa fatica a centrocampo ora...".

Infine la chiosa finale: "Thiago Motta è un bravissimo ragazzo, ha due c******i così, ma, a malincuore, devo tornare sui miei passi dicendo che probabilmente hanno fatto un errore a mandare via Allegri".