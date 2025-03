Cassano categorico: “Il Napoli meritava di vincere, ma ora il campionato è finito!”

Visioni contrapposte al podcast Viva el Futbol. Se per Adani per lo scudetto è ancora tutto aperto, per l'ex attaccante Antonio Cassano l'Inter ha ormai messo il turbo con il +3 rispetto al Napoli dopo la vittoria di Bergamo con il pari nel pomeriggio di domenica degli azzurri a Venezia.

“Per me è finito il campionato, sotto tutti i punti di vista. L’Inter ha dimostrato distruggendo la squadra che fa il calcio più bello. Mancano troppe partite? Nella prossima però c’è Napoli-Milan, il Milan ha alti e bassi ma può fare una prestazione. Il Napoli meritava di vincere, anche se non ha fatto un’ottima prova, ma la mazzata che ha avuto Conte a gennaio l’ha recepita pure la squadra. Se sei primo non puoi vendere a 75mln senza comprare e poi si fa male proprio Neres e devi cambiare gioco. Poi McTominay sta avendo un calo, qualcosa pure dietro stai lasciando ed ha rischiato di perderla. Dopo ieri è dura, dopo queste 2-3 gare è un po’ in calo e sfiduciato al di là della gara con l’Inter. Secondo me c’è stata la resa del Napoli”.