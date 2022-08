Cassano: "Che Napoli, 82% possesso, prende gol al primo tiro e gliene fa 5. Kvara impressiona..."

Nel corso della trasmissione sulla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della trasmissione sulla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli: "Kvaratskhelia? E' una roba impressionante. E' la prima partita, ma Spalletti è un genio, ha perso Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian, Meret col punto interrogativo, e lui come la fa giocare? Il mio pupillo Lobotka come ha giocato? Spalletti ha detto gli sembrava Iniesta, forse s'è allargato, ma il Napoli ha fatto 82% di possesso, occasioni su occasioni, al primo angolo prendono gol ma non gliene frega un c..., martellano bum bum bum fino al 96' e c'era pure il sesto gol.

Una roba bellissima, pazzesca. Il Napoli quest'anno mi incuriosisce tanto, è la scheggia impazzita, se la giocheranno con tutti e poi questo Kvaratskhelia, ho visto solo lui e mi impressiona. Insigne veniva dentro, faceva viaggiare gli altri, lui quando la palla sta a destra fa la seconda punta. Il gol che ha fatto è di un'intelligenza impressionante, è andato dietro Osimhen, come se io mi metto dietro Bobo. Poi la palla per Zielinski di prima, mamma mia. Kim? Una buona partita, vai a fare a botte con uno così. E' normale poi non si debba pensare a Koulibaly che ormai è andato".