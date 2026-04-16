Cassano consiglia Inter e Juventus: “Lobotka andrà via dal Napoli: è da prendere subito!”

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L’ex fantasista di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Parma ha consigliato un acquisto sia ai nerazzurri che alla Juventus in vista della prossima stagione

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Viva el Tour”. L’ex fantasista di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Parma ha consigliato un acquisto sia ai nerazzurri che alla Juventus in vista della prossima stagione: si tratta di Stanislav Lobotka del Napoli.

Il consiglio di Cassano a Inter e Juventus

"Un acquisto per l'Inter? Lobotka, tutta la vita. Un giocatore fantastico. E poi due esterni. Va all'Inter perché con Conte non si trova bene? L'anno prossimo la Juventus cercherà un giocatore del genere: qualcosa mi dice, così mi arriva da lontano, che loro si butteranno su Lobotka. Se però va via Calhanoglu come si presume, avendo un anno di contratto, Lobotka è da prendere non oggi ma ieri”, le sue parole.