Ventola sicuro: “Inter troppo superiore in Italia, ha più soluzioni del Napoli al completo”

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Nicola Ventola, intervenuto a ‘Viva El Futbol’, ha commentato il momento dell’Inter sottolineando la netta superiorità dei nerazzurri nel campionato

Nicola Ventola, intervenuto a ‘Viva El Futbol’, ha commentato il momento dell’Inter sottolineando la netta superiorità dei nerazzurri nel campionato italiano. L’ex attaccante ha evidenziato come, al di là di qualche passo falso, la squadra guidata da Cristian Chivu stia dimostrando tutta la propria forza, come confermato anche dalle recenti prestazioni: "Al di là delle cadute, l'Inter è troppo superiore in Italia. Tra Roma e Como ha dato un segnale forte segnando nove gol totali".

L’analisi della sfida di Como

Entrando nel dettaglio della gara del Sinigaglia, che ha permesso all’Inter di portarsi a +9 sul Napoli, Ventola ha analizzato l’andamento del match, sottolineando le difficoltà iniziali e la capacità dei nerazzurri di colpire nei momenti decisivi: "Il Como ha fatto un primo tempo pazzesco, l'Inter non riusciva a uscire dalla pressione. Però ha vinto sfruttando le occasioni che ha avuto. L'Inter c'è, con Calhanoglu e Dumfries fondamentali e Thuram che ti fa questa prestazione sostituendo Lautaro. A Como è arrivata una vittoria da squadra forte. L'Inter ha più soluzioni anche del Napoli con l'organico al completo".