Lutto nel mondo del calcio: muore a 48 anni Manninger, ex portiere della Juventus

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Sono ore di lutto nel mondo del calcio, perché Alexander Manninger ha perso la vita a soli 48 anni.

Sono ore di lutto nel mondo del calcio, perché Alexander Manninger ha perso la vita a soli 48 anni. Ex portiere di nazionalità austriaca, aveva giocato molti anni in Italia tra Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Stando alle prime ricostruzioni, Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di oggi, per via di un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere. Ignaro del fatto che stesse arrivando un convoglio, Manninger - che viaggiava da solo - ha attraversato i binari ed è stato tragicamente centrato dal treno, a bordo del quale viaggiavano anche 25 passeggeri oltre al macchinista, che sono usciti tutti illesi.

La notizia arriva dal Salisburgo

La triste conferma è arrivata in un rapporto della polizia di Salisburgo diramato nel primo pomeriggio. A dare la notizia per prima, una delle sue ex squadre, il Red Bull Salisburgo. La società austriaca ha scritto sui propri canali ufficiali un messaggio di cordoglio: "Piangiamo la scomparsa del nostro ex calciatore Alexander Manninger, che ha tragicamente perso la vita in un incidente d'auto. I nostri pensieri sono alla sua famiglia e agli amici. Riposa in pace, Alexander".