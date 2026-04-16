Differenza Serie A-Premier? De Bruyne: “Sicuramente il ritmo! Qui bassi a 5 e uomo su uomo”

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Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, soffermandosi su diversi temi legati alla sua esperienza in Italia. Tra questi, il fuoriclasse belga ha analizzato anche le principali differenze tra la Serie A e la Premier League, offrendo il punto di vista di chi ha vissuto entrambi i campionati da protagonista.

Differenze tra Serie A e Premier League

Nel dettaglio, De Bruyne ha evidenziato soprattutto l’aspetto tattico e il ritmo di gioco: “In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi. In Italia molte squadre giocano a cinque dietro, con il 5-3-2 o il 5-4-1. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco”.