Pastore: “Società Milan assente! Solo Napoli e Inter sono forti, ADL e Marotta dettano ritmo”

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Giuseppe Pastore, giornalista, ha espresso un giudizio molto critico sul Milan durante il suo intervento a Cronache di Spogliatoio

Giuseppe Pastore, giornalista, ha espresso un giudizio molto critico sul Milan durante il suo intervento a Cronache di Spogliatoio, soffermandosi in particolare sulla condizione atletica della squadra e sulle difficoltà mostrate nel corso della stagione. "La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha avuto impegni e neanche così tanti infortuni, però non corre nemmeno per il livello della Serie A. Il Milan non ha gamba per avere più di quel quarto d'ora di reazione e orgoglio. In tutto il triennio dell'Allegri-bis e il Milan 25/26 è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro 'Allegri Allegri', il solito stucchevole dibattito. Allegri viene spesso lasciato solo o a far da parafulmine, cosa che ha fatto anche molto bene quest'anno".

Le responsabilità societarie e il confronto con le rivali

Pastore ha poi ampliato l’analisi, chiamando in causa anche la società e il contesto competitivo, evidenziando il divario con le realtà più solide del campionato: "Il Milan non tocca palla nelle situazioni fuori dalla società. Le società forti in questo momento sono l'Inter e il Napoli. Marotta e De Laurentiis dettano il ritmo. Un mercato di gennaio disastroso in cui l'unico arrivo è un giocatore che non è in condizione di giocare in Serie A come Füllkrug, in condizioni imbarazzanti".