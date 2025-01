Cassano: "Conte avvelenato, l'avete visto? Ma l'Atalanta meritava di più"

vedi letture

Nel corso del podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano, ex attaccante, oggi opinionista, ha commentato i video dei tifosi a Capodichino: "A Napoli sono pazzi scatenati, che roba meravigliosa che state facendo. Occhio che se te li porti a marzo e aprile avanti, ne vedremo delle belle, sarà complicatissimo superarli. Conte ha fatto capire ai giocatori da inizio estate che possono vincere lo scudetto anche se pubblicamente non lo diceva. Conte ti tiene sul filo, è avvelenato, l'avete visto? A Bergamo il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, l'Atalanta ha creato qualcosa in più. Il Napoli è stato cinico".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).