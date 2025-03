Cassano: "Conte è avvelenato, sono convinto dica una cosa alla squadra"

Nel podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato la stagione e il momento che sta vivendo il Napoli: "Io ho l'impressione che Lukaku giochi molto meglio con un'altra punta accanto, come Raspadori, ragazzo serio, per bene, che ha giocato ovunque. Conte è talmente avvelenato che sta dicendo ai suoi giocatori che stanno facendo qualcosa oltre il limite dopo aver perso Kvaratskhelia non sostituito e con gli infortuni che sono stati tanti. Conte dice lasciatemi fare, ma il suo lavoro è eccezionale.

Quando dice che poche volte ha vissuto quell'atmosfera a Napoli, ha ragione, ci credo. Io da casa ho visto anema e core, da brividi. Come in Argentina. Immagina l'elettricità della gente e dell'allenatore. Se il Napoli vince lo scudetto si va oltre a quello che ha fatto Spalletti. Conte invece è partito in un modo, ha continuato in un altro, ci sono stati gli infortuni, cambia e vince comunque. Mi piacciono anche i messaggi che manda".