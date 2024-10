Cassano: “Conte fa le sceneggiate quando parla di Champions, invece pensa solo allo Scudetto!”

Antonio Cassano ha parlato delle prospettive del Napoli in ottica scudetto ai microfoni di Viva El Futbol su Twitch

Antonio Cassano ha parlato delle prospettive del Napoli in ottica scudetto ai microfoni di Viva El Futbol su Twitch: “Conte sperava in un pareggio tra Inter e Juve. Lui sta dicendo che vuole arrivare tra le prime 4 ma non lo pensa. Dentro dice di andare a vincere lo scudetto e all’esterno sta facendo la sceneggiata parlando di qualificazione Champions. Adesso il Napoli ha tre partite durissime contro Milan, Atalanta e Inter, se ne viene fuori bene occhio al Napoli…”.