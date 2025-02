Cassano: "Conte l'ho visto dispiaciuto, si è arreso nelle dichiarazioni"

vedi letture

Antonio Cassano ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Genoa e la partita di sabato con il Napoli durante il classico podcast Viva el Futbol: "L’Inter non ha dribbling, non ha le giocate come quelle che faceva Sanchez. Se non stanno bene fisicamente fanno fatica, a me Barella non piace, ma è stato il migliore col Genoa. L'Inter rimane la favorita e se vince a Napoli il campionato è finito, taglia fuori il Napoli dalla corsa scudetto.

Dopo rimangono nove partite per recuperare quattro punti ed è difficile, perché oltre a vincerle tutte devi sperare che le altre perdano. Mi è dispiaciuto molto per quello che è successo al Napoli, Conte è dispiaciuto, amareggiato, si è arreso nelle dichiarazioni".